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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Лион
Ницца - Лион: обзор матча 06 августа 2011
Ницца
06.08.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 3
Завершен
Лион
6'
А. Мунье
10'
Лисандро
33'
Б. Гомис
74'
М. Гоналон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Лион
Желтая карточка
Д. Диаките
Замена
Д. Диаките
️️️️
К. Мерием
Замена
Ж. Пье
️️️️
Д. Бриан
Желтая карточка
К. Мерием
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Б. Гомис
ГОЛ! 1:3!
М. Гоналон
Замена
М. Поте
️️️️
Д. Эльебюик
Желтая карточка
Крис
Замена
К. Гомис
️️️️
Ф. Клер
ГОЛ! 1:2!
Б. Гомис
10'
ГОЛ! 1:1!
Лисандро
Пас отдал
А. Ревейер
ГОЛ! 1:0!
А. Мунье
Пас отдал
К. Мерием
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
14
Камиль Мерием
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
15
Дидье Дигар
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Ницца
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Кевин Малага
ЦЗ
23
Ллойд Палун
ЦЗ
55
Кевин Гомис
ПЗ
18
Дрисса Диаките
ЦП
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
39
Микаэль Поте
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
26
Сиди Коне
ЦЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
36
Арри Новийо
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
3-5-1
1
Оспина
18
Монсон
39
Пейчинович
29
Клер
14
Мерием
40
Мунье
15
Дигар
8
Эльебюик
27
Сабле
11
Мулунгуи
4-1-2-3
1
Льорис
15
Ревейер
3
Крис
6
Ловрен
26
Сиссоко
25
Гоналон
4
Чельстрем
7
Бастос
7
Бриан
9
Лисандро
18
Гомис
29
Клер
55
Гомис
55
Гомис
29
Клер
14
Мерием
18
Диаките
18
Диаките
14
Мерием
8
Эльебюик
39
Поте
39
Поте
8
Эльебюик
7
Бриан
26
Пье
26
Пье
7
Бриан
18
Гомис
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
18
Гомис
Остались в запасе
Ницца
Лион
22
Кевин Малага
ЦЗ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
1
Рауль Фернандес
ВР
23
Ллойд Палун
ЦЗ
Главный тренер
Эрик Руа
36
Арри Новийо
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
26
Сиди Коне
ЦЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
22
Кевин Малага
ЦЗ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
1
Рауль Фернандес
ВР
23
Ллойд Палун
ЦЗ
Остались в запасе
36
Арри Новийо
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
26
Сиди Коне
ЦЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Ницца - Лион
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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