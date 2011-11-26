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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Байер
Герта - Байер: обзор матча 26 ноября 2011
Герта
26.11.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 3
Завершен
Байер
7'
П. Ласогга
18'
О. Топрак (АГ)
82'
П. Ласогга
24'
Э. Дердийок
64'
Э. Дердийок
79'
Э. Дердийок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Байер
Желтая карточка
Г. Кастро
Желтая карточка
К. Лелль
ГОЛ! 3:3!
П. Ласогга
Пас отдал
Л. Кобиашвили
Замена
А. Рамос
️️️️
П. Нимайер
ГОЛ! 2:3!
Э. Дердийок
Пас отдал
С. Сэм
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
Н. Рукавица
Замена
Ш. Райнарц
️️️️
Л. Бендер
ГОЛ! 2:2!
Э. Дердийок
Замена
Э. Бен-Хатира
️️️️
П. Эберт
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
С. Рольфес
Замена
Г. Кастро
️️️️
О. Топрак
Желтая карточка
М. Баллак
ГОЛ! 2:1!
Э. Дердийок
Пас отдал
Л. Бендер
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
О. Топрак
18'
ГОЛ! 1:0!
П. Ласогга
Пас отдал
Раффаэл
Пенальти не реализован!
Л. Кобиашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
4
Андре Миятович
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
20
Патрик Эберт
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Герта
1
Майкел Аэртс
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Микаэль Ортега
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
4-4-2
1
Крафт
3
Кобиашвили
4
Хубник
4
Миятович
22
Лелль
20
Эберт
13
Рукавица
16
Оттль
18
Нимайер
11
Раффаэл
10
Ласогга
3-2-4-1
1
Лено
2
Фридрих
5
Швааб
21
Топрак
8
Бендер
3
Кадлец
33
Сэм
13
Баллак
6
Рольфес
20
Шюррле
9
Дердийок
13
Рукавица
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
13
Рукавица
20
Эберт
28
Бен-Хатира
28
Бен-Хатира
20
Эберт
18
Нимайер
20
Рамос
20
Рамос
18
Нимайер
8
Бендер
7
Райнарц
7
Райнарц
8
Бендер
21
Топрак
8
Кастро
8
Кастро
21
Топрак
6
Рольфес
11
Кисслинг
11
Кисслинг
6
Рольфес
Остались в запасе
Герта
Байер
1
Майкел Аэртс
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Маркус Баббель
13
Фабиан Гифер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
10
Микаэль Ортега
ПВ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
1
Майкел Аэртс
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
8
Тунай Торун
ПВ
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
10
Микаэль Ортега
ПВ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Герта - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
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