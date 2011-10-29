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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Боруссия Д
Штутгарт - Боруссия Д: обзор матча 29 октября 2011
Штутгарт
29.10.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
22'
С. Таски
45+1'
Л. Пищек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Боруссия Д
Замена
К. Гентнер
️️️️
Т. Хайнал
+2
Желтая карточка
Ф. Хавьер Родригес
Желтая карточка
М. Шмельцер
Замена
К. Хемлин
️️️️
Какау
Замена
К. Гросскройц
️️️️
И. Перишич
Замена
Л. Барриос
️️️️
Р. Левандовски
Замена
И. Траоре
️️️️
С. Оказаки
Желтая карточка
З. Кузманович
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
С. Бендер
+1
ГОЛ! 1:1!
Л. Пищек
Пас отдал
С. Кагава
Желтая карточка
С. Кель
ГОЛ! 1:0!
С. Таски
Желтая карточка
Какау
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
18
Какау
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
5
Себастьян Кель
ОП
27
Марио Гетце
АП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Кристоф Хемлин
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Лукас Барриос
ЦФ
4-3-3
26
Ульрайх
3
Молинаро
3
Родригес
35
Таски
23
Булахруз
15
Хайнал
8
Кузманович
6
Квист
30
Оказаки
18
Какау
22
Харник
3-3-3-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
26
Пищек
5
Кель
29
Шмельцер
27
Гетце
10
Кагава
14
Перишич
9
Левандовски
18
Какау
7
Хемлин
7
Хемлин
18
Какау
30
Оказаки
16
Траоре
16
Траоре
30
Оказаки
15
Хайнал
4
Гентнер
4
Гентнер
15
Хайнал
14
Перишич
6
Гросскройц
6
Гросскройц
14
Перишич
5
Бендер
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
5
Бендер
9
Левандовски
10
Барриос
10
Барриос
9
Левандовски
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
10
Тимо Гебхарт
ПП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
10
Тимо Гебхарт
ПП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Штутгарт - Боруссия Д
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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