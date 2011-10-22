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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Майнц
Герта - Майнц: обзор матча 22 октября 2011
Герта
22.10.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Майнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Майнц
Желтая карточка
Э. Чупо-Мотинг
Желтая карточка
Я. Кирхгофф
Желтая карточка
П. Нимайер
Желтая карточка
С. Аллагуи
Замена
М. Риссе
️️️️
С. Аллагуи
Замена
Ю. Малли
️️️️
А. Иваншиц
Замена
П. Нимайер
️️️️
Ф. Лустенбергер
Замена
П. Ласогга
️️️️
А. Рамос
Замена
Т. Торун
️️️️
Э. Бен-Хатира
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Н. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
4
Андре Миятович
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Герта
1
Майкел Аэртс
ВР
5
Майк Франц
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
18
Петер Нимайер
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Марсель Риссе
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Юнус Малли
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-2-3-2
1
Крафт
4
Миятович
4
Хубник
28
Лустенбергер
3
Кобиашвили
22
Лелль
20
Эберт
16
Оттль
28
Бен-Хатира
11
Раффаэл
20
Рамос
3-2-4-1
33
Мюллер
26
Бунгерт
27
Кирхгофф
30
Фатхи
3
Поспех
4
Новески
19
Сото
23
Иваншиц
9
Мюллер
33
Калиджиури
9
Аллагуи
28
Лустенбергер
18
Нимайер
18
Нимайер
28
Лустенбергер
28
Бен-Хатира
8
Торун
8
Торун
28
Бен-Хатира
20
Рамос
10
Ласогга
10
Ласогга
20
Рамос
9
Аллагуи
31
Риссе
31
Риссе
9
Аллагуи
23
Иваншиц
10
Малли
10
Малли
23
Иваншиц
9
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Мюллер
Остались в запасе
Герта
Майнц
1
Майкел Аэртс
ВР
5
Майк Франц
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
Главный тренер
Маркус Баббель
28
Кристиан Веткло
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Золтан Штибер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Майкел Аэртс
ВР
5
Майк Франц
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Золтан Штибер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Герта - Майнц
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
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