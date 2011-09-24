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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия Д
Майнц - Боруссия Д: обзор матча 24 сентября 2011
Майнц
24.09.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
33'
Н. Мюллер
64'
И. Перишич
90'
Л. Пищек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Боруссия Д
ГОЛ! 1:2!
Л. Пищек
Желтая карточка
З. Поспех
Замена
М. Калиджиури
️️️️
Э. Сото
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
И. Гюндоган
Замена
Л. Барриос
️️️️
Р. Левандовски
Замена
А. Иваншиц
️️️️
Н. Мюллер
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
С. Кагава
ГОЛ! 1:1!
И. Перишич
Пас отдал
Р. Левандовски
Замена
Э. Уджа
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
ГОЛ! 1:0!
Н. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
5
Себастьян Кель
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Антонио Да Силва
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
4-1-4-1
33
Мюллер
26
Бунгерт
4
Новески
30
Фатхи
3
Поспех
14
Баумгартлингер
9
Мюллер
31
Риссе
19
Сото
8
Полански
13
Чупо-Мотинг
4-1-1-3-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
15
Хуммельс
15
Лев
3
Суботич
5
Кель
20
Гюндоган
10
Кагава
27
Гетце
14
Перишич
9
Левандовски
19
Сото
33
Калиджиури
33
Калиджиури
19
Сото
9
Мюллер
23
Иваншиц
23
Иваншиц
9
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
11
Уджа
11
Уджа
13
Чупо-Мотинг
10
Кагава
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
10
Кагава
20
Гюндоган
16
Блащиковски
16
Блащиковски
20
Гюндоган
9
Левандовски
10
Барриос
10
Барриос
9
Левандовски
Остались в запасе
Майнц
Боруссия Д
28
Кристиан Веткло
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Антонио Да Силва
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Антонио Да Силва
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Майнц - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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