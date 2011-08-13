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Боруссия М - Штутгарт
Боруссия М - Штутгарт: обзор матча 13 августа 2011
Боруссия М
13.08.2011, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт
67'
Ф. Дамс (П)
71'
Какау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Штутгарт
Замена
Т. Маркс
️️️️
М. Ройс
Вторая желтая
Р. Брауверс
Замена
М. Леки
️️️️
М. Ханке
Замена
П. Погребняк
️️️️
К. Гентнер
Замена
И. Траоре
️️️️
Т. Хайнал
ГОЛ! 1:1!
Какау
Пас отдал
К. Гентнер
Желтая карточка
Т. Янчке
Замена
Л. Рупп
️️️️
Р. Бобадилья
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Дамс
Желтая карточка
В. Квист
Желтая карточка
Р. Брауверс
Желтая карточка
Р. Бобадилья
Желтая карточка
К. Молинаро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
4
Данте
4
Брауверс
3
Дамс
33
Нойштедтер
24
Янчке
18
Аранго
18
Ройс
9
Ханке
25
Бобадилья
4-4-2
26
Ульрайх
23
Булахруз
3
Родригес
35
Таски
3
Молинаро
8
Кузманович
4
Гентнер
15
Хайнал
6
Квист
18
Какау
22
Харник
9
Ханке
7
Леки
7
Леки
9
Ханке
18
Ройс
14
Маркс
14
Маркс
18
Ройс
25
Бобадилья
10
Рупп
10
Рупп
25
Бобадилья
15
Хайнал
16
Траоре
16
Траоре
15
Хайнал
4
Гентнер
88
Погребняк
88
Погребняк
4
Гентнер
Остались в запасе
Боруссия М
Штутгарт
7
Патрик Херрманн
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Боруссия М - Штутгарт
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 20:25 (прямая)
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