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Динамо Бр - Черноморец

04.11.2011, Пятница, 17:00 мск Брянск, стадион Динамо Россия. ФНЛ, 37 тур Динамо Бр - Черноморец
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 17 тур
24 июня, пятница 19:00 Черноморец 2:1 Динамо Бр
Россия. Первый дивизион 2008
36 тур
28 сентября, воскресенье 18:00 Динамо Бр 1:2 Черноморец
16 тур
7 июня, суббота 19:00 Черноморец 4:0 Динамо Бр
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 52 29 13 10 91:56 +35 100
2. 52 28 13 11 66:39 +27 97
3. 52 29 7 16 76:58 +18 94
4. Шинник 52 25 10 17 70:56 +14 85
5. Динамо Бр 52 22 12 18 62:57 +5 78
6. Урал 52 19 21 12 71:52 +19 78
7. Сибирь 52 19 19 14 76:57 +19 76
8. Торпедо М 52 17 17 18 63:53 +10 68
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