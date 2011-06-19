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Расписание матчей
Украина (мол) - Испания (мол)
Украина (мол) - Испания (мол): обзор матча 19 июня 2011
Украина (мол)
19.06.2011, воскресенье, 22:45
Чемпионат Европы. Сборные до 21 года, 3 тур
0 : 3
Завершен
Испания (мол)
Матч
Статистика
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Таблица
Статистика матча Украина (мол) - Испания (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Украина (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Нидерланды (мол)
2 : 0
18.06.2025
Украина (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Финляндия (мол)
0 : 2
15.06.2025
Украина (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Украина (мол)
2 : 3
12.06.2025
Дания (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Испания (мол)
0 : 1
06.06.2025
Украина (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Польша (мол)
3 : 2
25.03.2025
Украина (мол)
Испания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания (мол)
1 : 3
21.06.2025
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
17.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Испания (мол)
2 : 1
14.06.2025
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Словакия (мол)
2 : 3
11.06.2025
Испания (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Испания (мол)
0 : 1
06.06.2025
Украина (мол)
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У Рауля появился новый вариант продолжения тренерской карьеры
2025.06.23 14:56
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Испания выиграла Олимпиаду, победив в финале Францию – 5:3
2024.08.09 21:46
13
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