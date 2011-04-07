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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Твенте
Вильярреал - Твенте: обзор матча 07 апреля 2011
Вильярреал
07.04.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
5 : 1
Завершен
Твенте
21'
К. Марчена
41'
Б. Валеро
44'
Нилмар
54'
Д. Росси
79'
Нилмар
88'
М. Янко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Твенте
ГОЛ! 5:1!
М. Янко
Пас отдал
П. Висгерхоф
Желтая карточка
Нилмар
Желтая карточка
С. Касорла
Замена
Кико
️️️️
Х. Мануэль Катала
ГОЛ! 5:0!
Нилмар
Пас отдал
Д. Росси
Замена
Кани
️️️️
Б. Валеро
Замена
Д. Ландзаат
️️️️
В. Брама
Замена
Х. Капдевила
️️️️
Гонсало
Травма
Гонсало
Желтая карточка
М. Янко
Замена
Н. Шадли
️️️️
Б. Руис
Желтая карточка
Р. Росалес
ГОЛ! 4:0!
Д. Росси
ГОЛ! 3:0!
Нилмар
ГОЛ! 2:0!
Б. Валеро
Пас отдал
С. Касорла
Замена
М. Янко
️️️️
Л. де Йонг
Травма
Л. де Йонг
ГОЛ! 1:0!
К. Марчена
Пас отдал
М. Мусаккио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
21
Бруно
ЦП
24
Карлос Марчена
ЦП
6
Борха Валеро
ПП
7
Нилмар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
19
Двайт Тиндалли
ЛЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ПЗ
16
Тео Янссен
ЛП
6
Вут Брама
ОП
16
Роберто Росалес
ПП
11
Эмир Байрами
ЛФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Брайан Руис
РФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
8
Кани
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
7
Денни Ландзаат
ПП
21
Марк Янко
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
21
Катала
2
Гонсало
37
Мусаккио
2
Гаспар
8
Касорла
21
Бруно
24
Марчена
6
Валеро
25
Росси
7
Нилмар
4-1-2-3
13
Михайлов
6
Дуглас
23
Оньеву
4
Висгерхоф
19
Тиндалли
6
Брама
16
Росалес
16
Янссен
22
Руис
26
де Йонг
11
Байрами
2
Гонсало
6
Капдевила
6
Капдевила
2
Гонсало
21
Катала
22
Кико
22
Кико
21
Катала
6
Валеро
8
Кани
8
Кани
6
Валеро
22
Руис
89
Шадли
89
Шадли
22
Руис
6
Брама
7
Ландзаат
7
Ландзаат
6
Брама
26
де Йонг
21
Янко
21
Янко
26
де Йонг
Остались в запасе
Вильярреал
Твенте
12
Хуан Карлос
ВР
12
Сисиньо
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
1
Сандер Бошкер
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
12
Сисиньо
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
Остались в запасе
1
Сандер Бошкер
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Вильярреал - Твенте
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол 2" 22:50 (прямая)
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