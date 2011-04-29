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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Кубань (мол)
Локомотив (мол) - Кубань (мол): обзор матча 29 апреля 2011
Локомотив (мол)
29.04.2011, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
2 : 0
Завершен
Кубань (мол)
45'
Н. Лапин
54'
Д. Полоз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Кубань (мол)
Замена
М. Ковальчук
️️️️
А. Калайджян
Желтая карточка
С. Джиоев
Замена
Э. Стурки
️️️️
С. Горелов
Замена
Э. Байчора
️️️️
Б. Карюкин
Замена
С. Цвейба
️️️️
С. Зуйков
Замена
В. Липин
️️️️
П. Хартияди
Замена
М. Малыш
️️️️
А. Сквернюк
Замена
С. Гатагов
️️️️
Н. Калинский
Замена
А. Секрет
️️️️
А. Нестеренко
Замена
С. Джиоев
️️️️
Д. Полоз
Замена
К. Халваши
️️️️
Р. Слинько
Замена
М. Барсов
️️️️
А. Минченков
ГОЛ! 2:0!
Д. Полоз
Замена
А. Сквернюк
️️️️
И. Падерин
Замена
А. Фильцов
️️️️
А. Гомелько
ГОЛ! 1:0!
Н. Лапин
Замена
Н. Лапин
️️️️
Н. Дубчак
17'
Желтая карточка
Т. Мамедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
12
Артем Гомелько
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
24
Панайот Хартияди
ЦП
8
Александр Закускин
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волчек
Кубань (мол)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
4
Маурисио Прието
ЦЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
92
Руслан Слинько
ЦП
5
Аркадий Калайджян
ЦП
27
Александр Нестеренко
ЦП
77
Таваккюль Мамедов
ЦП
10
Игорь Падерин
ЦП
91
Евгений Касьянов
ЦФ
Локомотив (мол)
1
Александр Фильцов
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
54
Виктор Липин
ЦП
18
Сослан Джиоев
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
5
Каха Халваши
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
17
Максим Малыш
АП
19
Антон Секрет
ЦФ
4-3-2-1
12
Гомелько
11
Павлов
0
Дьяков
93
Бурнаш
23
Зуйков
24
Хартияди
8
Закускин
78
Калинский
7
Полоз
7
Дубчак
10
Минченков
3-5-1
85
Карюкин
4
Прието
2
Горелов
15
Князев
92
Слинько
27
Нестеренко
77
Мамедов
10
Падерин
5
Калайджян
91
Касьянов
24
Хартияди
54
Липин
54
Липин
24
Хартияди
7
Полоз
18
Джиоев
18
Джиоев
7
Полоз
12
Гомелько
1
Фильцов
1
Фильцов
12
Гомелько
78
Калинский
77
Гатагов
77
Гатагов
78
Калинский
7
Дубчак
9
Лапин
9
Лапин
7
Дубчак
23
Зуйков
14
Цвейба
14
Цвейба
23
Зуйков
10
Минченков
14
Барсов
14
Барсов
10
Минченков
2
Горелов
19
Стурки
19
Стурки
2
Горелов
5
Калайджян
73
Ковальчук
73
Ковальчук
5
Калайджян
Сквернюк
17
Малыш
17
Малыш
Сквернюк
92
Слинько
5
Халваши
5
Халваши
92
Слинько
85
Карюкин
1
Байчора
1
Байчора
85
Карюкин
10
Падерин
23
Сквернюк
23
Сквернюк
10
Падерин
27
Нестеренко
19
Секрет
19
Секрет
27
Нестеренко
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Кубань (мол)
Главный тренер
Владимир Волчек
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Владимир Волчек
Статистика матча Локомотив (мол) - Кубань (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
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Россия. МФЛ, 29 тур
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06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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