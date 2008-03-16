Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Реджо-ди-Калабрия - Сиена
Реджо-ди-Калабрия - Сиена: обзор матча 16 марта 2008
Реджо-ди-Калабрия
16.03.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
4 : 0
Завершен
Сиена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Реджо-ди-Калабрия - Сиена
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Стадион:
Оресте Гранилло
Новости команд
Все
Реджо-ди-Калабрия
Сиена
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»
2021.01.24 18:53
6
«Милан» признал гол Десайи лучшим
2018.01.02 10:54
1
«Милан» признал гол Десайи лучшим
2018.01.02 10:54
1
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»
2021.01.24 18:53
6
Конте оправдан по делу о договорных матчах
2016.05.16 16:15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+