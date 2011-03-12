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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Рубин (мол)
Кубань (мол) - Рубин (мол): обзор матча 12 марта 2011
Кубань (мол)
12.03.2011, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
0 : 0
Завершен
Рубин (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Рубин (мол)
Желтая карточка
С. Горелов
Замена
Д. Прокопенко
️️️️
М. Ситдиков
Замена
А. Карибов
️️️️
Т. Мамедов
Замена
К. Васильев
️️️️
А. Джалилов
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
А. Гаппаров
Замена
И. Падерин
️️️️
А. Сквернюк
Замена
М. Уридия
️️️️
А. Куклев
Желтая карточка
М. Дойати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Станислав Намашко
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
5
Аркадий Калайджян
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
77
Таваккюль Мамедов
ЦП
27
Александр Нестеренко
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
19
Антон Секрет
ЦФ
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
7
Марат Дойати
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
25
Марат Ситдиков
ЦП
55
Артем Куклев
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
94
Александр Каглюк
ЦЗ
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
5
Каха Халваши
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
10
Игорь Падерин
ЦП
Рубин (мол)
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
25
Константин Васильев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
3-5-1
1
Намашко
8
Бугаев
5
Армаш
2
Горелов
92
Слинько
77
Мамедов
27
Нестеренко
23
Сквернюк
5
Калайджян
19
Секрет
4-3-2-1
1
Нестеренко
3
Джалилов
7
Дойати
66
Жестоков
4
Аскаров
25
Ситдиков
55
Куклев
16
Антонюк
39
Умарбаев
10
Джалилов
15
Гаппаров
77
Мамедов
22
Карибов
22
Карибов
77
Мамедов
23
Сквернюк
10
Падерин
10
Падерин
23
Сквернюк
10
Джалилов
25
Васильев
25
Васильев
10
Джалилов
55
Куклев
25
Уридия
25
Уридия
55
Куклев
25
Ситдиков
95
Прокопенко
95
Прокопенко
25
Ситдиков
15
Гаппаров
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
15
Гаппаров
Остались в запасе
Кубань (мол)
Рубин (мол)
5
Каха Халваши
ЦП
94
Александр Каглюк
ЦЗ
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
1
Эдуард Байчора
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
5
Каха Халваши
ЦП
94
Александр Каглюк
ЦЗ
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
1
Эдуард Байчора
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Кубань (мол) - Рубин (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Труд
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Кубань (мол)
Рубин (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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