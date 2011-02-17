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Расписание матчей
Унион Эспаньола - Универсидад Католика
Унион Эспаньола - Универсидад Католика: обзор матча 17 февраля 2011
Унион Эспаньола
17.02.2011, четверг, 00:45
Кубок Либертадорес, 1 тур
2 : 2
Завершен
Универсидад Католика
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Статистика матча Унион Эспаньола - Универсидад Католика
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0
Матчи команд
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 29 тур
Унион Эспаньола
2 : 4
01.12.2025
О'Хиггинс
Чили. Примера, 28 тур
Депортес Лимаче
1 : 0
22.11.2025
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 27 тур
Унион Эспаньола
1 : 2
08.11.2025
Коло-Коло
Чили. Примера, 26 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
0 : 0
03.11.2025
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 25 тур
Кобресаль
1 : 0
26.10.2025
Унион Эспаньола
Универсидад Католика
Чили. Примера, 28 тур
Коло-Коло
- : -
23.11.2026
Универсидад Католика
Чили. Примера, 27 тур
Универсидад Католика
3 : 0
08.11.2026
Депортес Лимаче
Чили. Примера, 26 тур
Универсидад Католика
1 : 0
01.11.2026
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 24 тур
Универсидад Католика
1 : 1
29.10.2026
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 25 тур
Унион Ла Калера
3 : 1
25.10.2026
Универсидад Католика
Чили. Примера, 23 тур
Палестино
2 : 3
13.09.2026
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