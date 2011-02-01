Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нордшелланд - Шахтер
Нордшелланд - Шахтер: обзор матча 01 февраля 2011
Нордшелланд
01.02.2011, вторник, 20:45
Copa del Sol, 1/4 финала
1 : 3
Завершен
Шахтер
84'
М. Нильсен
26'
Г. Мхитарян
61'
А. Тейшейра
77'
Д. Чигринский
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Нордшелланд - Шахтер
ГОЛ! 1:3!
М. Нильсен
Пас отдал
С. Кристенсен
ГОЛ! 0:3!
Д. Чигринский
Пас отдал
В. Виценец
Замена
М. Нильсен
️️️️
К. Гюткьяер
Замена
К. Аяноглу
️️️️
Т. Миккельсен
Замена
А. Грансков-Хансен
️️️️
М. Нордстранд
Замена
М. Морено
️️️️
Д. Коста
Замена
М. Гюнделах
️️️️
Х. Килдентофт
Замена
С. Кристенсен
️️️️
Н. Стокхольм
Замена
В. Виценец
️️️️
Л. Адриано
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Т. Хюбшман
ГОЛ! 0:2!
А. Тейшейра
Пас отдал
Д. Срна
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Жадсон
Замена
Эдуардо
️️️️
Виллиан
ГОЛ! 0:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Р. Рац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Йеспер Хансен
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
23
Даниэль Йенсен
ЦЗ
4
Хенрик Килдентофт
ПЗ
11
Тобиас Миккельсен
ЛП
7
Николай Стокхольм
ОП
8
Энох-Кофи Аду
ОП
11
Мортен Нордстранд
ЦП
22
Андреас-Ретц Лаудруп
ПП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Вигхорст
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Жадсон
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Нордшелланд
1
Давид Йенсен
ВР
30
Матиас Нильсен
ЦЗ
10
Йонас-Хебо Расмуссен
ЦП
25
Казим Аяноглу
ЦП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
17
Сорен Кристенсен
АП
19
Марк Гюнделах
ПВ
24
Андреас Грансков-Хансен
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
25
Виталий Виценец
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Эдуардо
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
4-2-3-1
1
Хансен
16
Овьедо
4
Паркхерст
23
Йенсен
4
Килдентофт
7
Стокхольм
8
Аду
11
Миккельсен
11
Нордстранд
22
Лаудруп
9
Гюткьяер
4-1-2-2-1
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
19
Чигринский
15
Рац
3
Хюбшман
22
Мхитарян
10
Жадсон
10
Виллиан
11
Коста
4
Адриано
11
Нордстранд
24
Грансков-Хансен
24
Грансков-Хансен
11
Нордстранд
11
Миккельсен
25
Аяноглу
25
Аяноглу
11
Миккельсен
9
Гюткьяер
5
Нильсен
5
Нильсен
9
Гюткьяер
7
Стокхольм
17
Кристенсен
17
Кристенсен
7
Стокхольм
4
Килдентофт
19
Гюнделах
19
Гюнделах
4
Килдентофт
3
Хюбшман
27
Степаненко
27
Степаненко
3
Хюбшман
4
Адриано
25
Виценец
25
Виценец
4
Адриано
10
Жадсон
11
Тейшейра
11
Тейшейра
10
Жадсон
10
Виллиан
9
Эдуардо
9
Эдуардо
10
Виллиан
11
Коста
9
Морено
9
Морено
11
Коста
Остались в запасе
Нордшелланд
Шахтер
10
Йонас-Хебо Расмуссен
ЦП
30
Матиас Нильсен
ЦЗ
1
Давид Йенсен
ВР
Главный тренер
Мортен Вигхорст
12
Рустам Худжамов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
10
Йонас-Хебо Расмуссен
ЦП
30
Матиас Нильсен
ЦЗ
1
Давид Йенсен
ВР
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
Главный тренер
Мортен Вигхорст
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Нордшелланд - Шахтер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Фарум Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:40 (прямая)
Новости команд
Все
Нордшелланд
Шахтер
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+