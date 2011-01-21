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Расписание матчей
Узбекистан - Иордания
Узбекистан - Иордания: обзор матча 21 января 2011
Узбекистан
21.01.2011, пятница, 19:25
Кубок Азии, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Иордания
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Узбекистан - Иордания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
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06.10.2026
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- : -
13.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 0
06.10.2026
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1 : 1
27.09.2026
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