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Расписание матчей
Катар - Кувейт
Катар - Кувейт: обзор матча 16 января 2011
Катар
16.01.2011, воскресенье, 19:15
Кубок Азии, группа A, 3 тур
3 : 0
Завершен
Кувейт
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Матчи команд
Катар
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
06.06.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Ирландия
1 : 0
28.05.2026
Катар
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Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
13.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
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