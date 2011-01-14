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Расписание матчей
Бахрейн - Индия
Бахрейн - Индия: обзор матча 14 января 2011
Бахрейн
14.01.2011, пятница, 19:15
Кубок Азии, группа C, 2 тур
5 : 2
Завершен
Индия
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