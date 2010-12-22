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Расписание матчей
Германия. Кубок
Кельн - Дуйсбург
Кельн - Дуйсбург: обзор матча 22 декабря 2010
Кельн
22.12.2010, среда, 21:00
Германия. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Дуйсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кельн - Дуйсбург
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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