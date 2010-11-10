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Расписание матчей
Испания. Кубок
Альмерия - Реал Сосьедад
Альмерия - Реал Сосьедад: обзор матча 10 ноября 2010
Альмерия
10.11.2010, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Альмерия - Реал Сосьедад
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Реал Сосьедад
Информация о матче
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