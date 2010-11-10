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Расписание матчей
Украина. Кубок
Шахтер - Металлург
Шахтер - Металлург: обзор матча 10 ноября 2010
Шахтер
10.11.2010, среда, 20:00
Украина. Датагруп Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Металлург
13'
Тейку (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Металлург
Желтая карточка
В. Шевчук
Желтая карточка
В. Виценец
Желтая карточка
В. Аржанов
Замена
В. Кобин
️️️️
С. Кривцов
Замена
Д. Татанашвили
️️️️
Фабиу
Желтая карточка
Жадсон
Замена
Виллиан
️️️️
Д. Коста
Замена
Эдуардо
️️️️
Л. Адриано
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Я. Тигорев
+2
Желтая карточка
Я. Тигорев
+1
Замена
В. Вернидуб
️️️️
Тейку
Травма
Тейку
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Тейку
13'
12'
Желтая карточка
П. Хайдучек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ПЗ
25
Виталий Виценец
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
(К)
ОП
10
Жадсон
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
4
Тейку
ЛЗ
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ПЗ
28
Ян Тигорев
(К)
ЛП
39
Евгений Опанасенко
ОП
17
Владимир Аржанов
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
15
Фабиу
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Шахтер
10
Артем Тетенко
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
9
Эдуардо
ЦФ
Металлург
35
Владимир Жук
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
0
Дмитрий Татанашвили
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Худжамов
13
Шевчук
50
Кучер
33
Чижов
27
Кривцов
3
Хюбшман
25
Виценец
10
Жадсон
11
Коста
11
Тейшейра
4
Адриано
4-1-3-1-1
22
Безотосный
14
Полевой
7
Хайдучек
19
Невмывака
4
Тейку
39
Опанасенко
42
Писоцкий
17
Аржанов
28
Тигорев
6
Еременко
15
Фабиу
11
Коста
10
Виллиан
10
Виллиан
11
Коста
27
Кривцов
14
Кобин
14
Кобин
27
Кривцов
4
Адриано
9
Эдуардо
9
Эдуардо
4
Адриано
15
Фабиу
0
Татанашвили
0
Татанашвили
15
Фабиу
4
Тейку
15
Вернидуб
15
Вернидуб
4
Тейку
28
Тигорев
8
Сидорчук
8
Сидорчук
28
Тигорев
Остались в запасе
Шахтер
Металлург
10
Артем Тетенко
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
35
Владимир Жук
ВР
9
Андрей Цуриков
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Остались в запасе
10
Артем Тетенко
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Остались в запасе
35
Владимир Жук
ВР
9
Андрей Цуриков
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Олег Лутков
Статистика матча Шахтер - Металлург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Донбасс-Арена
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