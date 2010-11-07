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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Истанбул Башакшехир
Сивасспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 07 ноября 2010
Сивасспор
07.11.2010, воскресенье, 15:30
Турция. Супер-Лига, 11 тур
0 : 4
Завершен
Истанбул Башакшехир
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сивасспор - Истанбул Башакшехир
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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Сивасспор
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