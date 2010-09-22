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Расписание матчей
Украина. Кубок
Шахтер - Кривбасс
Шахтер - Кривбасс: обзор матча 22 сентября 2010
Шахтер
22.09.2010, среда, 20:00
Украина. Датагруп Кубок, 1/16 финала
6 : 0
Завершен
Кривбасс
10'
М. Морено
33'
Г. Мхитарян
64'
Л. Адриано
66'
Л. Адриано
83'
Эдуардо
88'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Кривбасс
ГОЛ! 6:0!
Л. Адриано
Пас отдал
Г. Мхитарян
ГОЛ! 5:0!
Эдуардо
Пас отдал
В. Шевчук
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Т. Хюбшман
ГОЛ! 4:0!
Л. Адриано
ГОЛ! 3:0!
Л. Адриано
Пас отдал
Г. Мхитарян
Замена
С. Рожок
️️️️
А. Максимов
Замена
Р. Костышин
️️️️
А. Иващенко
Замена
Эдуардо
️️️️
М. Морено
Замена
Л. Адриано
️️️️
А. Тейшейра
Желтая карточка
А. Максимов
Замена
Р. Дякив
️️️️
А. Воронков
ГОЛ! 2:0!
Г. Мхитарян
ГОЛ! 1:0!
М. Морено
Пас отдал
В. Шевчук
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
(К)
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
25
Виталий Виценец
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
27
Анатолий Кицута
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
25
Александр Максимов
(К)
ПЗ
14
Денис Васильев
ЛП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
90
Кирилл Петров
ОП
99
Сергей Даниловский
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
77
Александр Иващенко
ЦФ
88
Андрей Воронков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Шахтер
10
Артем Тетенко
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
4
Луис Адриано
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
20
Валерий Куценко
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
4
Сергей Рожок
ПП
32
Ростислав Дякив
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Худжамов
13
Шевчук
33
Чижов
50
Кучер
14
Кобин
3
Хюбшман
22
Мхитарян
11
Тейшейра
11
Коста
25
Виценец
9
Морено
3-1-3-1-2
55
Штанько
25
Максимов
22
Лисицкий
27
Кицута
90
Петров
88
Валеев
99
Даниловский
14
Васильев
10
Хомченовский
88
Воронков
77
Иващенко
3
Хюбшман
27
Степаненко
27
Степаненко
3
Хюбшман
11
Тейшейра
4
Адриано
4
Адриано
11
Тейшейра
9
Морено
9
Эдуардо
9
Эдуардо
9
Морено
88
Воронков
32
Дякив
32
Дякив
88
Воронков
77
Иващенко
10
Костышин
10
Костышин
77
Иващенко
25
Максимов
4
Рожок
4
Рожок
25
Максимов
Остались в запасе
Шахтер
Кривбасс
10
Виллиан
ЛВ
10
Артем Тетенко
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
12
Евгений Боровик
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
20
Валерий Куценко
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
10
Артем Тетенко
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
Остались в запасе
12
Евгений Боровик
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
20
Валерий Куценко
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Шахтер - Кривбасс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Донбасс-Арена
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