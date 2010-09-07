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Расписание матчей
Китай - Парагвай
Китай - Парагвай: обзор матча 07 сентября 2010
Китай
07.09.2010, вторник, 15:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Парагвай
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Китай - Парагвай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
- : -
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
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02.10.2026
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0 : 3
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