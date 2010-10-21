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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Ювентус
Зальцбург - Ювентус: обзор матча 21 октября 2010
Зальцбург
21.10.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа A, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
36'
Д. Швенто
48'
М. Красич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Ювентус
Замена
Я. Яншер
️️️️
Г. Сарате
Замена
М. Мотта
️️️️
З. Грыгера
Замена
️️️️
Х. Мартинес
Желтая карточка
И. Секагья
Замена
К. Ляйтгеб
️️️️
Д. Мендес
ГОЛ! 1:1!
М. Красич
Пас отдал
П. Де Челье
Замена
М. Красич
️️️️
С. Пепе
ГОЛ! 1:0!
Д. Швенто
Пас отдал
Д. Мендес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
25
Герхард Треммель
ВР
23
Ибрахим Секагья
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
5
Рабиу Афолаби
ЦЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
15
Франц Шимер
ОП
27
Никола Покривац
ЦП
6
Давид Мендес
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
33
Гонсало Сарате
ПП
7
Роман Валлнер
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
12
Милан Дудич
ЦЗ
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
43
Хоакин Богоссян
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
17
Милош Красич
ПП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
4-1-4-1
25
Треммель
23
Секагья
5
Афолаби
27
Швеглер
13
Хинтереггер
15
Шимер
27
Покривац
6
Мендес
81
Швенто
33
Сарате
7
Валлнер
4-3-3
13
Маннингер
26
Грыгера
14
Кьеллини
19
Бонуччи
29
Де Челье
22
Сиссоко
10
Маркизио
3
Пепе
55
Мартинес
11
Амаури
10
Дель Пьеро
33
Сарате
89
Яншер
89
Яншер
33
Сарате
6
Мендес
24
Ляйтгеб
24
Ляйтгеб
6
Мендес
26
Грыгера
16
Мотта
16
Мотта
26
Грыгера
3
Пепе
17
Красич
17
Красич
3
Пепе
Остались в запасе
Зальцбург
Ювентус
33
Александр Вальке
ВР
12
Милан Дудич
ЦЗ
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
43
Хоакин Богоссян
ЦФ
30
Марко Сторари
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
12
Милан Дудич
ЦЗ
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
43
Хоакин Богоссян
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Зальцбург - Ювентус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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