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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Боруссия Д - Севилья
Боруссия Д - Севилья: обзор матча 30 сентября 2010
Боруссия Д
30.09.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 2 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
45+2'
Л. Чигарини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Севилья
Замена
А. Да Силва
️️️️
К. Гросскройц
Замена
А. Негредо
️️️️
Л. Фабиано
Замена
Р. Левандовски
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
П. Овомойела
️️️️
С. Бендер
Желтая карточка
М. Хуммельс
Желтая карточка
Ф. Наварро
Замена
Ж. Эскюде
️️️️
М. Дабо
Желтая карточка
Ф. Кануте
Желтая карточка
К. Гросскройц
Замена
Ф. Кануте
️️️️
Л. Чигарини
Желтая карточка
Т. Гуаренте
Вторая желтая
М. Шмельцер
+2
ГОЛ! 0:1!
Л. Чигарини
Желтая карточка
М. Шмельцер
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛВ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПВ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛВ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
8
Лука Чигарини
АП
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Вайденфеллер
3
Суботич
15
Хуммельс
5
Бендер
29
Шмельцер
26
Пищек
8
Шахин
6
Гросскройц
10
Кагава
16
Блащиковски
10
Барриос
3-2-2-2-1
25
Палоп
35
Дабо
4
Касерес
4
Алексис
16
Навас
3
Наварро
17
Гуаренте
16
Зокора
8
Чигарини
8
Перотти
9
Фабиано
5
Бендер
22
Овомойела
22
Овомойела
5
Бендер
6
Гросскройц
8
Да Силва
8
Да Силва
6
Гросскройц
16
Блащиковски
9
Левандовски
9
Левандовски
16
Блащиковски
35
Дабо
14
Эскюде
14
Эскюде
35
Дабо
8
Чигарини
11
Кануте
11
Кануте
8
Чигарини
9
Фабиано
21
Негредо
21
Негредо
9
Фабиано
Остались в запасе
Боруссия Д
Севилья
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Хави Варас
ВР
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Боруссия Д - Севилья
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 20:45 (прямая)
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