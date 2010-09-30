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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
БАТЭ - АЗ Алкмаар
БАТЭ - АЗ Алкмаар: обзор матча 30 сентября 2010
БАТЭ
30.09.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 2 тур
4 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
5'
В. Родионов
48'
А. Концевой
77'
Р. Брессан (П)
82'
Э. Олехнович
89'
К. Сигторссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
В. Родионов
ГОЛ! 4:1!
К. Сигторссон
Замена
К. Ялинс
️️️️
Н. Мойсандер
Замена
М. Скавыш
️️️️
Р. Брессан
ГОЛ! 4:0!
Э. Олехнович
Замена
Н. ван дер Велден
️️️️
П. Вернблум
Замена
Д. Бага
️️️️
А. Концевой
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Брессан
Замена
Б. Холмен
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Пенальти не реализован!
Жонатас
Желтая карточка
А. Радьков
ГОЛ! 2:0!
А. Концевой
Замена
А. Радьков
️️️️
С. Сосновский
Пенальти не реализован!
А. Концевой
18'
ГОЛ! 1:0!
В. Родионов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
16
Сергей Веремко
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
88
Ренан Брессан
ЦП
20
Виталий Родионов
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
АЗ Алкмаар
44
Серхио Ромеро
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
6
Стейн Схаарс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Жонатас
ЦФ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
91
Олег Патоцкий
ЦП
11
Мауро
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
17
Александр Павлов
АП
15
Максим Скавыш
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Джой Дидулица
ВР
2
Кью Ялинс
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
14
Ник ван дер Велден
ЦП
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
4-4-2
16
Веремко
26
Бордачев
24
Шитов
3
Сосновский
5
Юревич
33
Нехайчик
8
Володько
88
Брессан
23
Олехнович
80
Концевой
20
Родионов
4-2-2-2
44
Ромеро
4
Марселлис
4
Мойсандер
15
Морено
24
Клаван
19
Вернблум
20
Эльм
7
Гудмундссон
6
Схаарс
30
Сигторссон
9
Жонатас
3
Сосновский
15
Радьков
15
Радьков
3
Сосновский
80
Концевой
25
Бага
25
Бага
80
Концевой
88
Брессан
15
Скавыш
15
Скавыш
88
Брессан
19
Вернблум
14
ван дер Велден
14
ван дер Велден
19
Вернблум
4
Мойсандер
2
Ялинс
2
Ялинс
4
Мойсандер
7
Гудмундссон
14
Холмен
14
Холмен
7
Гудмундссон
Остались в запасе
БАТЭ
АЗ Алкмаар
91
Олег Патоцкий
ЦП
11
Мауро
ЦП
30
Александр Гутор
ВР
17
Александр Павлов
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Джой Дидулица
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Остались в запасе
91
Олег Патоцкий
ЦП
11
Мауро
ЦП
30
Александр Гутор
ВР
17
Александр Павлов
АП
Остались в запасе
1
Джой Дидулица
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Статистика матча БАТЭ - АЗ Алкмаар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
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