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Судьи
Главный судья:
Лоран Дюамель (Руан)

Бешикташ - ЦСКА

16.09.2010, Четверг, 23:05 мск Стамбул, стадион Иненю Лига Европы, 1 тур Бешикташ - ЦСКА
Группа L И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 6 5 1 0 14:4 +10 16
2. Бешикташ 6 4 1 1 9:6 +3 13
3. Рапид В 6 1 0 5 5:12 -7 3
4. ЦСКА Сф 6 1 0 5 4:10 -6 3
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