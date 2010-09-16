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Карпаты - Боруссия

16.09.2010, Четверг, 23:05 мск Львов, стадион Украина Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 22:55 (прямая) Лига Европы, 1 тур Карпаты - Боруссия
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 6 3 3 0 9:4 +5 12
2. Севилья 6 3 1 2 10:7 +3 10
3. Боруссия Д 6 2 3 1 10:7 +3 9
4. Карпаты 6 0 1 5 4:15 -11 1
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