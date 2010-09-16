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АЗ Алкмаар - Шериф

16.09.2010, Четверг, 21:00 мск Алкмаар, стадион АФАС Штадион Лига Европы, 1 тур АЗ Алкмаар - Шериф
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 6 3 2 1 10:6 +4 11
2. БАТЭ 6 3 1 2 11:11 0 10
3. Алкмаар 6 2 1 3 8:10 -2 7
4. Шериф 6 1 2 3 5:7 -2 5
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