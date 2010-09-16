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Судьи
Главный судья:
Георгиус Далукас (Греция)

Зальцбург - Манчестер Сити

16.09.2010, Четверг, 21:00 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Трансляция: "НТВ+ Онлайн" 20:45 (прямая) Лига Европы, 1 тур Зальцбург - Манчестер Сити
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 6 3 2 1 11:6 +5 11
2. Лех 6 3 2 1 11:8 +3 11
3. Ювентус 6 0 6 0 7:7 0 6
4. Зальцбург 6 0 2 4 1:9 -8 2
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