Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Свейн Моэн (Хеугесунн)

Бурсаспор - Валенсия

14.09.2010, Вторник, 22:45 мск Бурса, стадион Бурса Ататюрк Лига Чемпионов, 1 тур Бурсаспор - Валенсия
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Юн 6 4 2 0 7:1 +6 14
2. Валенсия 6 3 2 1 15:4 +11 11
3. Рейнджерс 6 1 3 2 3:6 -3 6
4. Бурсаспор 6 0 1 5 2:16 -14 1
...
  • Читайте нас: 