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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Твенте - Интер
Твенте - Интер: обзор матча 14 сентября 2010
Твенте
14.09.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 1 тур
2 : 2
Завершен
Интер
19'
Т. Янссен
30'
Д. Милито (АГ)
13'
У. Снейдер
41'
С. Это'О
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Интер
Замена
Д. Ландзаат
️️️️
Н. Шадли
Замена
С. Мунтари
️️️️
Д. Милито
Замена
Э. Байрами
️️️️
М. Янко
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Г. Пандев
ГОЛ! 2:2!
С. Это'О
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Милито
ГОЛ! 1:1!
Т. Янссен
19'
13'
ГОЛ! 0:1!
У. Снейдер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
16
Тео Янссен
ЛП
6
Вут Брама
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
25
Ники Кейпер
ЛЗ
5
Барт Буйссе
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
7
Денни Ландзаат
ПП
25
Бернард Паркер
ЦФ
11
Эмир Байрами
РФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
4
Салли Мунтари
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
4-1-2-3
13
Михайлов
6
Дуглас
4
Висгерхоф
16
Росалес
19
Тиндалли
6
Брама
16
Янссен
89
Шадли
21
Янко
22
Руис
26
де Йонг
3-3-1-3
20
Сезар
13
Майкон
2
Лусио
6
Самуэль
4
Дзанетти
31
Марига
91
Камбьяссо
10
Снейдер
22
Милито
21
Пандев
9
Это'О
89
Шадли
7
Ландзаат
7
Ландзаат
89
Шадли
21
Янко
11
Байрами
11
Байрами
21
Янко
21
Пандев
11
Коутиньо
11
Коутиньо
21
Пандев
22
Милито
4
Мунтари
4
Мунтари
22
Милито
Остались в запасе
Твенте
Интер
1
Сандер Бошкер
ВР
25
Ники Кейпер
ЛЗ
5
Барт Буйссе
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
25
Бернард Паркер
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Сандер Бошкер
ВР
25
Ники Кейпер
ЛЗ
5
Барт Буйссе
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
25
Бернард Паркер
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Твенте - Интер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Помощники судьи:
Жозе Тригу
Рикарду Жорж (оба - Португалия)
Стадион:
Де Гролш Весте
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