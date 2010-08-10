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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Шрусбери Таун - Чарльтон
Шрусбери Таун - Чарльтон: обзор матча 10 августа 2010
Шрусбери Таун
10.08.2010, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги
4 : 3
Завершен
Чарльтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шрусбери Таун - Чарльтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
- : -
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Шрусбери Таун
1 : 0
17.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 10 тур
Шрусбери Таун
0 : 1
10.10.2026
Эксетер Сити
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Гринхаус Мидоу
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