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Судьи
Главный судья:
Марк Клаттенбург (Ньюкасл-апон-Тайн)
Помощники:
Дэррен Кэнн, Стюарт Бэрт (оба - Англия)

Галатасарай - Карпаты

19.08.2010, Четверг, 22:00 мск Стамбул, стадион Али Сами Йен (снесен) Лига Европы , первый матч Галатасарай - Карпаты
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