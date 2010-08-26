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Лига Европы 2026/2027
Карпаты - Галатасарай
Карпаты - Галатасарай: обзор матча 26 августа 2010
Карпаты
26.08.2010, четверг, 22:45
Лига Европы
1 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Галатасарай
90+3'
А. Федецкий
90+1'
А. Йилмаз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Галатасарай
Вторая желтая
А. Федецкий
+4
ГОЛ! 1:1!
А. Федецкий
Пас отдал
И. Худобяк
+3
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Йилмаз
Пас отдал
А. Туран
Замена
В. Батиста
️️️️
С. Зенев
Замена
Э. Чолак
️️️️
А. Туран
Замена
М. Кополовец
️️️️
Д. Кожанов
Замена
А. Йилмаз
️️️️
М. Сарп
Желтая карточка
А. Туран
Желтая карточка
С. Четин
Красная карточка
С. Кузнецов
Замена
Л. Цана
️️️️
С. Эзкан
Замена
А. Гурули
️️️️
О. Голодюк
Желтая карточка
А. Туран
Желтая карточка
Х. Балта
Желтая карточка
А. Федецкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
(К)
ВР
4
Иван Милошевич
ЛЗ
22
Данило Авелар
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ЦЗ
32
Олег Голодюк
ЛВ
19
Андрей Ткачук
ОП
20
Сергей Зенев
ЦП
9
Денис Кожанов
АП
16
Игорь Худобяк
ПВ
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Галатасарай
86
Юфук Чейлан
ВР
22
Хакан Балта
ЛЗ
76
Сервет Четин
ЦЗ
2
Лукас Нилл
ЦЗ
4
Али Туран
ПЗ
21
Сердар Эзкан
ЛВ
18
Айхан Акман
ЦП
66
Арда Туран
(К)
ЦП
8
Барыш Эзбек
ЦП
16
Мустафа Сарп
ПВ
27
Милан Барош
ЦФ
Главный тренер
Франк Райкард
Карпаты
1
Виталий Руденко
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
19
Борис Баранец
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Александр Гурули
ЦП
80
Вильям Батиста
ЦФ
Галатасарай
1
Айкут Эрчетин
ВР
5
Гекхан Зан
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
8
Эмре Чолак
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
17
Айдын Йилмаз
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Тлумак
22
Авелар
4
Тубич
44
Федецкий
4
Милошевич
19
Ткачук
20
Зенев
32
Голодюк
9
Кожанов
16
Худобяк
79
Кузнецов
4-3-2-1
86
Чейлан
4
Туран
76
Четин
2
Нилл
22
Балта
18
Акман
66
Туран
8
Эзбек
16
Сарп
21
Эзкан
27
Барош
9
Кожанов
18
Кополовец
18
Кополовец
9
Кожанов
32
Голодюк
9
Гурули
9
Гурули
32
Голодюк
20
Зенев
80
Батиста
80
Батиста
20
Зенев
21
Эзкан
27
Цана
27
Цана
21
Эзкан
4
Туран
8
Чолак
8
Чолак
4
Туран
16
Сарп
17
Йилмаз
17
Йилмаз
16
Сарп
Остались в запасе
Карпаты
Галатасарай
1
Виталий Руденко
ВР
19
Борис Баранец
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Айкут Эрчетин
ВР
5
Гекхан Зан
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
6
Муса Чагыран
ЦП
Главный тренер
Франк Райкард
Остались в запасе
1
Виталий Руденко
ВР
19
Борис Баранец
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
Остались в запасе
1
Айкут Эрчетин
ВР
5
Гекхан Зан
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
6
Муса Чагыран
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Франк Райкард
Статистика матча Карпаты - Галатасарай
1
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Украина
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