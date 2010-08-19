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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Галатасарай - Карпаты
Галатасарай - Карпаты: обзор матча 19 августа 2010
Галатасарай
19.08.2010, четверг, 22:00
Лига Европы
2 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Карпаты
58'
М. Барош
87'
М. Барош
34'
С. Кузнецов
40'
С. Зенев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Карпаты
Желтая карточка
С. Годвин
ГОЛ! 2:2!
М. Барош
Пас отдал
Г. Кьюэлл
Замена
М. Кополовец
️️️️
С. Зенев
Замена
С. Куртулуш
️️️️
Х. Балта
Замена
В. Батиста
️️️️
С. Кузнецов
Замена
В. Гудыма
️️️️
Д. Кожанов
Желтая карточка
И. Худобяк
ГОЛ! 1:2!
М. Барош
Пас отдал
Г. Кьюэлл
Желтая карточка
Б. Эзбек
Замена
Б. Эзбек
️️️️
С. Эзкан
ГОЛ! 0:2!
С. Зенев
Пас отдал
Д. Кожанов
Замена
М. Барош
️️️️
М. Батдал
ГОЛ! 0:1!
С. Кузнецов
Пас отдал
Д. Кожанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Айкут Эрчетин
ВР
22
Хакан Балта
ЛЗ
2
Лукас Нилл
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
16
Мустафа Сарп
ПЗ
76
Сервет Четин
ЛП
66
Арда Туран
(К)
ЦП
18
Айхан Акман
ЦП
21
Сердар Эзкан
ПП
9
Мехмет Батдал
ЦФ
99
Гарри Кьюэлл
ЦФ
Главный тренер
Франк Райкард
Карпаты
22
Андрей Тлумак
(К)
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
16
Игорь Худобяк
ЛП
7
Самсон Годвин
ОП
9
Денис Кожанов
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦП
32
Олег Голодюк
ПП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Галатасарай
86
Юфук Чейлан
ВР
5
Гекхан Зан
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
8
Барыш Эзбек
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
27
Милан Барош
ЦФ
Карпаты
1
Виталий Руденко
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
6
Григорий Баранец
АП
36
Владимир Гудыма
ЦФ
80
Вильям Батиста
ЦФ
4-4-2
1
Эрчетин
22
Балта
2
Нилл
4
Туран
16
Сарп
76
Четин
66
Туран
18
Акман
21
Эзкан
99
Кьюэлл
9
Батдал
4-1-4-1
22
Тлумак
44
Федецкий
4
Милошевич
44
Чечер
22
Авелар
7
Годвин
32
Голодюк
9
Кожанов
20
Зенев
16
Худобяк
79
Кузнецов
22
Балта
35
Куртулуш
35
Куртулуш
22
Балта
21
Эзкан
8
Эзбек
8
Эзбек
21
Эзкан
9
Батдал
27
Барош
27
Барош
9
Батдал
9
Кожанов
36
Гудыма
36
Гудыма
9
Кожанов
20
Зенев
18
Кополовец
18
Кополовец
20
Зенев
79
Кузнецов
80
Батиста
80
Батиста
79
Кузнецов
Остались в запасе
Галатасарай
Карпаты
86
Юфук Чейлан
ВР
5
Гекхан Зан
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
Главный тренер
Франк Райкард
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
6
Григорий Баранец
АП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
5
Гекхан Зан
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
Остались в запасе
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
6
Григорий Баранец
АП
Главный тренер
Франк Райкард
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Галатасарай - Карпаты
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Помощники судьи:
Дэррен Кэнн
Стюарт Бэрт (оба - Англия)
Стадион:
Али Сами Йен (снесен)
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