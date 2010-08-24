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Судьи
Главный судья:
Никола Риццоли (Болонья)

Севилья - Брага

24.08.2010, Вторник, 22:45 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Трансляция: НТВ Плюс Спорт Плюс - 22:30 (прямая) Лига Чемпионов , ответный матч Севилья - Брага
Первый матч: 0 - 1
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 18 августа, среда 22:45 Брага 1:0 Севилья
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