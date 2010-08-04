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Расписание матчей
ОАЭ - Катар
ОАЭ - Катар: обзор матча 04 августа 2010
ОАЭ
04.08.2010, среда, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Катар
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ОАЭ - Катар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Кубок арабских наций, 2 тур
ОАЭ
1 : 1
06.12.2025
Египет
Кубок арабских наций, 1 тур
Иордания
2 : 1
03.12.2025
ОАЭ
Катар
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
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Катар
1 : 1
13.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
06.06.2026
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