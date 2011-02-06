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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Катания
Болонья - Катания: обзор матча 06 февраля 2011
Болонья
06.02.2011, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 0
Завершен
Катания
41'
Д. Портанова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Катания
Замена
Т. Моримото
️️️️
А. Гомес
Замена
Х. Хименес
️️️️
Р. Меджиорини
Желтая карточка
К. Льяма
Замена
К. Льяма
️️️️
Э. Скелотто
Замена
А. Эспозито
️️️️
М. Бритос
Желтая карточка
Д. Портанова
Замена
Р. Мартиньо
️️️️
Ф. Лоди
Замена
Ф. Казарини
️️️️
Г. Мудингай
Желтая карточка
Н. Сполли
Желтая карточка
Э. Скелотто
ГОЛ! 1:0!
Д. Портанова
Пас отдал
Д. Перес
Желтая карточка
Ф. Делла Рокка
Желтая карточка
П. Ледесма
Вторая желтая
П. Альварес
14'
Желтая карточка
П. Альварес
Желтая карточка
М. Бритос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
20
Массимо Мутарелли
АП
11
Гастон Рамирес
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
19
Кристиан Льяма
ЛП
22
Симоне Пеше
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
4-4-2
2
Вивиано
33
Рубин
3
Бритос
18
Морас
90
Портанова
8
Экдаль
15
Перес
16
Мудингай
14
Делла Рокка
9
Ди Вайо
69
Меджиорини
4-4-2
21
Андухар
22
Альварес
2
Сполли
26
Сильвестре
15
Марчезе
18
Скелотто
17
Ледесма
10
Лоди
24
Риккьюти
11
Лопес
10
Гомес
3
Бритос
28
Эспозито
28
Эспозито
3
Бритос
16
Мудингай
5
Казарини
5
Казарини
16
Мудингай
69
Меджиорини
77
Хименес
77
Хименес
69
Меджиорини
18
Скелотто
19
Льяма
19
Льяма
18
Скелотто
10
Лоди
29
Мартиньо
29
Мартиньо
10
Лоди
10
Гомес
15
Моримото
15
Моримото
10
Гомес
Остались в запасе
Болонья
Катания
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
20
Массимо Мутарелли
АП
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Альберто Малезани
1
Томаш Косицки
ВР
22
Симоне Пеше
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
20
Массимо Мутарелли
АП
11
Гастон Рамирес
АП
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
22
Симоне Пеше
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Болонья - Катания
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Ренато ДальАра
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