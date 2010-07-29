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Судьи
Главный судья:
Либор Коваржик (Чехия)
Помощники:
Патрик Филипек, Кристоф Менцл (оба - Чехия)

Сибирь - Аполлон

29.07.2010, Четверг, 16:00 мск Новосибирск, стадион Спартак Трансляция: "Россия 2" 15:55 (прямая) Лига Европы , первый матч Сибирь - Аполлон
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