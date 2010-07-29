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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Висла - Карабах
Висла - Карабах: обзор матча 29 июля 2010
Висла
29.07.2010, четверг, 22:00
Лига Европы
0 : 1
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Карабах
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Статистика матча Висла - Карабах
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Матчи команд
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- : -
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Висла
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24.10.2026
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Видзев
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16.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 10 тур
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Нефтчи
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Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Информация о матче
Стадион:
Хенрик Рейман
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