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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Работнички - Ливерпуль
Работнички - Ливерпуль: обзор матча 29 июля 2010
Работнички
29.07.2010, четверг, 22:45
Лига Европы
0 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Работнички - Ливерпуль
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Работнички
Лига конференций, 1 раунд
Работнички
0 : 1
17.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
10.07.2025
Работнички
Лига Европы, 1 раунд
Гонвед
4 : 0
17.07.2018
Работнички
Лига Европы, 1 раунд
Работнички
2 : 1
11.07.2018
Гонвед
Лига Европы, 2 раунд
Динамо Мн
3 : 0
20.07.2017
Работнички
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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Лига чемпионов, Общий этап
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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