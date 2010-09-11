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Судьи
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес (Сантандер)

Реал - Осасуна

11.09.2010, Суббота, 22:00 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Трансляция: "НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая) Испания. Примера, 2 тур Реал - Осасуна
Испания. Примера (2009/2010)
35 тур
2 мая, воскресенье 21:00 Реал 3:2 Осасуна
16 тур
3 января, воскресенье 23:00 Осасуна 0:0 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
38 тур
31 мая, воскресенье 21:00 Осасуна 2:1 Реал
19 тур
18 января, воскресенье 19:00 Реал 3:1 Осасуна
Испания. Примера (2007/2008)
35 тур
4 мая, воскресенье 23:00 Осасуна 1:2 Реал
16 тур
16 декабря, воскресенье 23:00 Реал 2:0 Осасуна
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 30 6 2 95:21 +74 96
2. Реал 38 29 5 4 102:33 +69 92
3. Валенсия 38 21 8 9 64:44 +20 71
4. Вильярреал 38 18 8 12 54:44 +10 62
5. Севилья 38 17 7 14 62:61 +1 58
6. Атлетик Б 38 18 4 16 59:55 +4 58
7. Атлетико М 38 17 7 14 62:53 +9 58
8. Эспаньол 38 15 4 19 46:55 -9 49
9. Осасуна 38 13 8 17 45:46 -1 47
10. Спортинг Х 38 11 14 13 35:42 -7 47
11. Малага 38 13 7 18 54:68 -14 46
12. Расинг 38 12 10 16 41:56 -15 46
13. Сарагоса 38 12 9 17 40:53 -13 45
14. Леванте 38 12 9 17 41:52 -11 45
15. Реал Сосьедад 38 14 3 21 49:66 -17 45
16. Хетафе 38 12 8 18 49:60 -11 44
17. Мальорка 38 12 8 18 41:56 -15 44
18. Депортиво 38 10 13 15 31:47 -16 43
19. Эркулес 38 9 8 21 36:60 -24 35
20. Альмерия 38 6 12 20 36:70 -34 30
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