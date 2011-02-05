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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Сент-Труйден
Андерлехт - Сент-Труйден: обзор матча 05 февраля 2011
Андерлехт
05.02.2011, суббота, 22:00
Бельгия. Жюпиле Про-Лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Труйден
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Статистика матча Андерлехт - Сент-Труйден
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0
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0
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
- : -
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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Андерлехт
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