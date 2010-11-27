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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Эйпен
Вестерло - Эйпен: обзор матча 27 ноября 2010
Вестерло
27.11.2010, суббота, 22:00
Бельгия. Жюпиле Про-Лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Эйпен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Вестерло - Эйпен
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
- : -
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
0 : 2
20.09.2026
Вестерло
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Хет Кейпе
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Вестерло
Эйпен
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