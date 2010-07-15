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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мольде - Елгава
Мольде - Елгава: обзор матча 15 июля 2010
Мольде
15.07.2010, четверг, 21:00
Лига Европы
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Елгава
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Статистика матча Мольде - Елгава
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Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Лиллестрем
2 : 2
11.10.2026
Мольде
Елгава
Латвия. Высшая лига, 36 тур
Елгава
4 : 0
08.11.2026
Огре Юнайтед
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Ауда
4 : 3
01.11.2026
Елгава
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Елгава
0 : 1
25.10.2026
Даугавпилс
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Лиепая
3 : 0
18.10.2026
Елгава
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
Информация о матче
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