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Расписание матчей
Спортинг - Янг Бойз
Спортинг - Янг Бойз: обзор матча 09 июля 2010
Спортинг
09.07.2010, пятница, 22:30
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Янг Бойз
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спортинг - Янг Бойз
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
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