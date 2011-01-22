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Боруссия Д - Штутгарт
Боруссия Д - Штутгарт: обзор матча 22 января 2011
Боруссия Д
22.01.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт
43'
М. Гетце
84'
П. Погребняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Штутгарт
Замена
М. Штиперманн
️️️️
Р. Левандовски
Замена
М. Фойлнер
️️️️
К. Гросскройц
Желтая карточка
П. Погребняк
ГОЛ! 1:1!
П. Погребняк
Пас отдал
З. Кузманович
Замена
М. Харник
️️️️
С. Шипплок
Замена
Л. Барриос
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
Г. Нидермайер
️️️️
М. Дельпьер
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
А. Бока
ГОЛ! 1:0!
М. Гетце
Пас отдал
К. Гросскройц
Желтая карточка
С. Шипплок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Антонио Да Силва
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Артур Бока
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
23
Марко Штиперманн
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
10
Даниэль Дидави
АП
10
Тимо Гебхарт
ПП
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
4-4-1-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
15
Хуммельс
3
Суботич
26
Пищек
6
Гросскройц
8
Да Силва
8
Шахин
16
Блащиковски
27
Гетце
9
Левандовски
3-2-3-2
26
Ульрайх
3
Молинаро
15
Дельпьер
35
Таски
13
Функ
15
Бока
4
Гентнер
28
Треш
8
Кузманович
88
Погребняк
22
Шипплок
9
Левандовски
23
Штиперманн
23
Штиперманн
9
Левандовски
6
Гросскройц
8
Фойлнер
8
Фойлнер
6
Гросскройц
16
Блащиковски
10
Барриос
10
Барриос
16
Блащиковски
15
Дельпьер
5
Нидермайер
5
Нидермайер
15
Дельпьер
15
Бока
10
Гебхарт
10
Гебхарт
15
Бока
22
Шипплок
22
Харник
22
Харник
22
Шипплок
Остались в запасе
Боруссия Д
Штутгарт
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
22
Марк Циглер
ВР
4
Филипп Дежен
ПЗ
10
Даниэль Дидави
АП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
4
Филипп Дежен
ПЗ
10
Даниэль Дидави
АП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Боруссия Д - Штутгарт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:25 (прямая)
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