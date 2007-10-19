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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Энерги - Дуйсбург
Энерги - Дуйсбург: обзор матча 19 октября 2007
Энерги
19.10.2007, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Дуйсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Энерги - Дуйсбург
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
3 : 1
10.10.2026
Энерги
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
- : -
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Пройссен
1 : 2
07.11.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Дуйсбург
3 : 3
31.10.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Дуйсбург
1 : 1
18.10.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 9 тур
Саарбрюккен
2 : 4
13.10.2026
Дуйсбург
Информация о матче
Стадион:
Стадион дер Фройндшафт
Посещаемость:
11000 из 22450 зрителей (48%)
Новости команд
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Энерги
Дуйсбург
«Энерги» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.82
2025.10.27 09:09
Ройс забил самый быстрый гол в истории Кубка Германии после выхода на замену
2020.09.15 09:25
Кубок Германии. «Боруссия» Д забила «Дуйсбургу» пять безответных голов
2020.09.14 23:48
Кубок Германии. «Кельн» проиграл «Саарбрюккену» из четвертой лиги, «Бавария» вырвала победу у «Бохума»
2019.10.30 00:40
Кубок Германии. «Бавария» выиграла у «Энерги» и прошла в 1/16 финала турнира
2019.08.12 23:48
2
«Энерги» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.82
2025.10.27 09:09
Кубок Германии. «Бавария» выиграла у «Энерги» и прошла в 1/16 финала турнира
2019.08.12 23:48
2
«Энерги» вышел в третью лигу Германии. Фанаты клуба устроили шествие в одежде ку-клукс-клана
2018.05.29 01:14
1
Ройс забил самый быстрый гол в истории Кубка Германии после выхода на замену
2020.09.15 09:25
Кубок Германии. «Боруссия» Д забила «Дуйсбургу» пять безответных голов
2020.09.14 23:48
Кубок Германии. «Кельн» проиграл «Саарбрюккену» из четвертой лиги, «Бавария» вырвала победу у «Бохума»
2019.10.30 00:40
Голкипер «Дуйсбурга» выставил на аукцион бутылку с водой, из-за которой пропустил курьезный гол
2018.02.28 08:45
9
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
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