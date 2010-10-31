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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия Д
Майнц - Боруссия Д: обзор матча 31 октября 2010
Майнц
31.10.2010, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
26'
М. Гетце
67'
Л. Барриос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Боруссия Д
Желтая карточка
Э. Сото
Замена
А. Да Силва
️️️️
Л. Барриос
Замена
А. Иваншиц
️️️️
С. Аллагуи
Замена
Р. Левандовски
️️️️
М. Гетце
Замена
А. Шюррле
️️️️
Л. Холтби
Замена
Ф. Сантана
️️️️
М. Хуммельс
ГОЛ! 0:2!
Л. Барриос
Пас отдал
М. Гетце
Замена
М. Риссе
️️️️
Н. Бунгерт
ГОЛ! 0:1!
М. Гетце
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Николче Новески
(К)
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ПЗ
19
Элкин Сото
ЛП
8
Юджен Полански
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
33
Марко Калиджиури
ПП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛВ
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Синдзи Кагава
АП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Майнц
1
Мартин Пикенхаген
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
14
Мирослав Кархан
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
8
Антонио Да Силва
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-1-3-2
28
Веткло
28
Фукс
4
Новески
2
Свенссон
26
Бунгерт
8
Полански
19
Сото
90
Холтби
33
Калиджиури
11
Салаи
9
Аллагуи
3-2-1-3-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
3
Суботич
15
Хуммельс
26
Пищек
29
Шмельцер
8
Шахин
27
Гетце
10
Кагава
6
Гросскройц
10
Барриос
9
Аллагуи
23
Иваншиц
23
Иваншиц
9
Аллагуи
26
Бунгерт
31
Риссе
31
Риссе
26
Бунгерт
90
Холтби
20
Шюррле
20
Шюррле
90
Холтби
15
Хуммельс
28
Сантана
28
Сантана
15
Хуммельс
10
Барриос
8
Да Силва
8
Да Силва
10
Барриос
27
Гетце
9
Левандовски
9
Левандовски
27
Гетце
Остались в запасе
Майнц
Боруссия Д
1
Мартин Пикенхаген
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
14
Мирослав Кархан
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Мартин Пикенхаген
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
14
Мирослав Кархан
ЦП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Майнц - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Брюхвег
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 17:25 (прямая)
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